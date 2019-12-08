Kasımpaşa Beşiktaş maçındaki kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ilk yarısının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Kasımpaşalı Karim Hafez'e gösterilen kırmızı kart doğru mu? İşte Toroğlu'nun canlı yayındaki flaş açıklamaları...
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