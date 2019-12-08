Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Kasımpaşa-Beşiktaş maçı kaç kaç? Canlı skor 08.12.2019 18:17

CANLI İZLE: Kasımpaşa-Beşiktaş maçı büyük heyecana sahne olacak. 3 maçtır kazanmayan Kasımpaşa ve 14. sırada bulunan Beşiktaş zorlu bir mücadeleye çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki müsabaka, saat 19.00’da başlayacak. Arda Kardeşler tarafından yönetilecek olan Kasımpaşa Beşiktaş maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş ile Kasımpaşa, 8 Aralık Pazar günü yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada puan elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Beşiktaş karşısında son vermeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Beşiktaş, ligde 7 galibiyet, üçer yenilgi ve beraberlikle 24 puan topladı. Kasımpaşa ise üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 7 mağlubiyetle 12 puanda bulunuyor. Konuk ekip son haftalarda yakaladığı çıkışı bu maçta sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise Tayfur Havutçu yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanma peşinde.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar takvim.com.tr'de...

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KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

SON 5 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, son 5 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı bildi. Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Süper Lig'in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'a 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 üstünlük sağladı.

5 OYUNCU SAKAT

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges-Kevin N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Bu 5 oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

NECİP CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında. Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp sarı kart görmesi durumunda, 15. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ İLE KASIMPAŞA 33. MAÇA ÇIKIYOR

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 maçtan 21'ini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 68 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. İkinci devre Vodafone Park'taki müsabakadan ise Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, SON DÖNEMDE KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 8 maçın 5'inde puan kaybetti. Ligdeki son 8 karşılaşmada taraflar üçer galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

KASIMPAŞA, EVİNDEKİ SON 4 MAÇI KAYBETMEDİ

Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 4 müsabakada ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1, geçen sezon 4-1 galip geldi, 2017-2018'deki müsabaka ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.

MÜCADELE ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son dokuz Süper Lig maçında da taraflar gol atmayı başardı. (18-22)

Beşiktaş'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa (3G 1B), daha önceki 11 karşılaşmada galip gelememişti. (3B 8M)

Kasımpaşa ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (3G 1B), tek yenilgisini geçen sezon bu statta aldı. (1-4)

Süper Lig'de üç maçtır sahadan yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa, Beşiktaş'a kaybetmesi halinde sezonun ilk 10 karşılaşmasında elde ettiği mağlubiyet sayısına son dört haftada ulaşmış olacak.

Bu sezon Süper Lig'de beş maçlık galibiyet serisi yakalayan iki takımdan biri Beşiktaş.(Sivasspor ile birlikte)

2019/20 Süper Lig sezonunda henüz kafa golü atamayan iki takımdan biri Kasımpaşa (Gençlerbirliği ile birlikte). Beşiktaş ise bu sezon ilk kez geçen hafta Kayserispor karşılaşmasında kafa golü yedi.

Beşiktaş bu sezon öne geçtiği yedi maçta puan kaybetmezken, geri düştüğü beş karşılaşmada galip gelemedi (2B 3M).

Ricardo Quaresma, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giyecek. Portekizli oyuncu, daha önce Porto formasıyla iki kez karşılaştığı siyah beyazlı ekibe iki maçta birer gol attı (2007/08 Şampiyonlar Ligi).

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son beş golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Burak Yılmaz (3 gol & 1 asist), Kasımpaşa'ya karşı sahaya çıktığı 12 karşılaşmada rakip filelere 11 gol bıraktı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Abdullah Avcı (2B 4M), bu süreçte tek galibiyetini Kasımpaşa deplasmanında aldı (Aralık 2017'de 2-1).