Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Kasımpaşa'nın 10 kişi kaldığı ve gol düellosu şeklinde geçen mücadele Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.





Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Ben Youssef'i şık çalımla geçen Atiba, ceza yayı üzerinde Karim Hafez'in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



21. dakikada Elneny'in pasında yay üzerinde topla buluşan Diaby'nin bekletmeden yaptığı vuruş kaleci Fatih'te kaldı.







24. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ceza alanı içine ortaladı. Koita'nın şutunda kaleci Karius topu çeldi. Seken topun sahibi olan Mustafa Pektemek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'ı dinleyen hakem Arda Kardeşler, gol kararı verdi. 1-0



39. dakikada Diaby'nin pasıyla son çizgiye inen Gökhan Gönül, arka direğe açtığı ortada dar açıdan Caner Erkin'in vuruşunda top filelerle gitti. 1-1



44. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Burak Yılmaz'ın sert şutu baraja çarpıp kornere çıktı.







45+2. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Caner Erkin'den seken topu önünde bulan Elneny'nin şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

50. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Quaresma, pasını sol kanattaki Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Koita'nın ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından kornere çeldi.

56. dakikada Kasımpaşa maçta tekrar üstünlüğü sağladı. Ani gelişen atakta topla buluşan Quaresma, kendi yarı sahasından pasını Hajradinovic'e verdi. Bu oyuncunun soldan ortasında Koita'nın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

58. dakikada ev sahibi takım üçüncü gole çok yaklaştı. Elneny'den topu kapan Hajradinovic, Koita ile verkaç yaptıktan sonra pasını savunmanın arkasına sarkan Mustafa Pektemek'e verdi. Kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Mustafa'da önce araya giren Vida, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.





71. dakikada Beşiktaş skoru 2-2'ye getirdi. Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde sağda yerden ortasında kaleci Fatih Öztürk topa müdahale edemedi. Umut Nayir'in arka direkte uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti.

89. dakikada Beşiktaş önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Lens'in sağdan ortasında kaleci Fatih Öztürk'ten seken topu önünde bulan Umut Nayir'in ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lens, Heintz'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpasın içine çevirdiği topa ön direkte dokunan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.







MÜCADELEDEN NOTLAR

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesine göre lacivert-beyazlı takımın karşısına tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine Pedro Rebocho'ya görev verdi.

Avcı, Kayserispor'u 4-1 yenen kadrodaki Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby'i Kasımpaşa maçında da görevlendirdi.





REBOCHO BİR MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Pedro Rebocho, bir maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Son haftaların istikrarlı oyuncularından biri olan ama İstikbal Mobilya Kayserispor maçında yedek oturan Rebocho, savunmanın solunda oynadı.

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Jeremain Lens, Kasımpaşa maçına yedek başladı. Siyah-beyazlılarda ayrıca Oğuzhan Özyakup ve Erdem Seçgin de yedekler arasında yer aldı.





TAYFUR HAVUTÇU İLE İLK MAÇ

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıktı.

Havutçu, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'a karşı teknik direktör olarak puan mücadelesi verdi.

KASIMPAŞA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son maça göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Lacivert-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu, ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'inden 3 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Sarı kart cezası bulunan Jorge Fernandes ile Aytaç Kara kadroda yer almazken, Abdul Rahman Khalili ise yedek kulübesinde oturdu. Havutçu, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Veysel Sarı, Haris Hajradinovic ve Tobias Heintz'ı tercih etti.

QUARESMA VE MUSTAFA PEKTEMEK, ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma ile Mustafa Pektemek, eski takımlarına karşı mücadele etti.

Portekizli futbolcu Quaresma, Süper Lig'de ilk defa Beşiktaş'a rakip oldu. Ricardo Quaresma, daha önce ülkesinin Porto takımıyla siyah-beyazlı ekibe karşı forma giymişti.

Beşiktaş taraftarı, karşılaşma öncesinde Quaresma lehine tezahüratta bulundu.

Karşılaşma öncesi, vefat eden eski milli oyuncu Tuncay Mesçi için saygı duruşu yapıldı.