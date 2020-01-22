Kasımpaşa 3-2 Aytemiz Alanyaspor (ZTK) maçı golleri izle 22.01.2020 17:07

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 90+6'da attığı golle kupanın dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa, rakibinin 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşını 3-2 galip bitirmesine rağmen kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş mücadelesinde Kasımpaşa ve Alanyaspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılamanın ilk golü Kasımpaşa'dan geldi. İstanbul ekibi, Aytaç Kara'nın 27. dakikada Alanyaspor ağlarını sarsmasıyla skoru 1-0'a taşıdı.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde Kasımpaşa'nın 2. golü geldi. Thiam'ın asistinde İlhan Depe golü buldu ve mavi beyazlılar, skoru 2-0'a getirdi.

Alanyaspor ise 45+5. dakikada Bakasetas'ın golüyle farkı 1'e indiren golü kaydetti ve skor 2-1 oldu.

87. dakikada Kasımpaşa'nın 3. golü geldi. Hajradinovic'in serbest vuruşunda attığı şık kafa golüyle Aytaç Kara, skoru 3-1'e taşıyarak ilk maçta alınan 4-3'lük mağlubiyete karşı Kasımpaşa'nın skor eşitliğini elde etti.

ALANYASPOR SON DAKİKADA!

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Djalma Campos, ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 3-2'ye taşıdı ve bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

KURA CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine son 16 turunu geçecek, 8 takım katılacak.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.