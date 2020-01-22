CANLI YAYIN: Kasımpaşa Alanyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI İZLE (22.01.2020 Türkiye Kupası) 22.01.2020 14:21

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Nefes kesen maçlar sonucunda çeyrek finale yükselen ekipler belli oluyor. 22 Ocak son 16 turu ilk maçında, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. İki Süper Lig ekibini karşı karşıya getirecek maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kasımpaşa - Alanyaspor maçını şifresiz ve canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER:

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Efecan, Fernandes, Bammou

Kasımpaşa: Fatih, Brecka, Çağatay, Sarlija, Doğucan, Hajradinovic, Tarkan, İlhan, Aytaç, Mame, Ahmet

PAŞA'DA EKSİK ÇOK

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

ALANYASPOR KALEYE TAKVİYE YAPTI

Aytemiz Alanyaspor, kadrosuna bir süredir kulüpsüz olan tecrübeli kaleci Cenk Gönen'i kattı. Deneyimli bir futbolcu transfer ettiklerini belirten kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferde acelemiz yok demiştik ancak konu Cenk olunca anlaştık ve takımımıza dahil ettik. Cenk'in geçmişteki kariyerini biliyoruz. Son zamanlarda çok oynamadı ancak yeniden Cenk Gönen'i izleyeceğiz. Daha yaşı da geç. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Kasımpaşa, Alanyaspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

*Alanyaspor son 6 maçta yenilmedi.

*Kasımpaşa 5 maçtır üstüste kaybediyor.