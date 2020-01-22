CANLI YAYIN: Göztepe - Antalyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI İZLE (22.01.2020 Türkiye Kupası) 22.01.2020 17:38

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları devam ediyor. Süper Lig'in iki güçlü temsilcisi Göztepe ve Antalyaspor, kozlarını İzmir'de paylaşıyor. İlk maçta Antalyaspor, evindeki mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı ancak Göztepe, İzmir'de alacağı galibiyetle çeyrek finale çıkmanın planlarını yapıyor. Göztepe - Antalyaspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Göztepe - Antalyaspor maçını haberimizden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER!

GÖZTEPE: Göktuğ, Gassama, Titi, Borges, Leo, Yalçın, Soner, Mossoro, Tripic, Serdar, Deniz

ANTALYASPOR: Ferhat, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Yekta, Ufuk, Harun, Celustka, Sinan, Veysel, Bünyamin

WILCZEK GÖZ-GÖZ'DE

İzmir ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in transferi için anlaşmaya vardı. 4 yıldır aynı kulübün formasını giyen Wilczek, "Kulübüme bana bu fırsatı verdiği için minnettarım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvet Danimarka temsilcisiyle bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol, 3 asist yapmayı başardı. Wilczek 163 maçta 93 gole imza atmıştı.

ADEM GÜLÜM ANTALYASPOR'DA!

Devre arası transfer döneminde Lukas Podolski ve Sinan Gümüş gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Antalyaspor, bir ismi daha renklerine bağladı. Kırmız-beyazlı kulüp, son olarak Avustralya 1. Lig ekiplerinden Western United'da forma giyen milli stoper Ersan Adem Gülüm'ü ile anlaşmaya vardı.