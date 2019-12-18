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İstanbulspor 0-2 Fenerbahçe | MAÇ ÖZETİ İZLE

18.12.2019 23:18

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstanbulspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanararak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu. İşte İstanbulspor Fenerbahçe maçı özeti…


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanararak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu. İşte İstanbulspor Fenerbahçe maçı özeti…
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