İstanbulspor 0-2 Fenerbahçe | MAÇ ÖZETİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstanbulspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanararak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu. İşte İstanbulspor Fenerbahçe maçı özeti…
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanararak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu. İşte İstanbulspor Fenerbahçe maçı özeti…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.