CANLI İZLE: Barcelona - Real Madrid maçı canlı anlatım izle! Barcelona - Real Madrid maç sonucu 18.12.2019 19:01

Barcelona Real Madrid maçına saatler kaldı. Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçı bugün oynanacak. El Clasico heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladılar. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? 2019 El Clasico maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

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Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle, La Liga'nın 10. haftasında yani 26 Ekim'de Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı "El Clasico"nun ertelendiğini açıklamıştı. El Clasico heyecanını merakla bekleyen futbolseverler karşılaşmanın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Barcelona ve Real Madrid, El Clasico öncesi ligin 17. haftasında puan kaybetmişti. Peki, Barcelona Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. Barcelona ile Real Madrid maçı 18 Aralık Çarşamba günü (bugün) Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak. Camp Nou'daki mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak. La Liga'da 10 yıl sonra ilk kez iki takım aynı puanla El Clasico'ya çıkacak.

Lider Barcelona, La Liga'nın 17. haftasında konuk olduğu Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldı. Valencia deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Real Madrid de liderlik fırsatını tepti.

La Liga'nın 17. haftası sonunda puanını 35'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, Sevilla 4, Getafe 5 puan geriden takip etti.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Griezmann, Messi, Luis Suarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema

İSPANYA'DA EL CLASICO İÇİN 'OLAĞANÜSTÜ HAL'

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) güvenlik sebebiyle 18 Aralık'a ertelenen 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçı öncesinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların bloke etme çağrısı yaptığı El Clasico "yüksek riskli maç" ilan edilirken, ilklerin yaşanacağı bir dizi güvenlik önlemi alındı.

Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın liderliğinde oluşturulan güvenlik önlemleri kapsamında, maç günü 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı ve İçişleri Bakanlığının kararıyla Barselona'ya 500 kişilik ek jandarma ve ulusal polis ekibi gönderileceği bilgisi verildi.

Ayrılıkçı grupların olası bir eylemine karşı Real Madrid ve Barcelona takımları ile hakemlerin güvenlik kortejiyle Nou Camp Stadı'na gidecekleri kaydedildi.

ZIDANE'A GÖRE "ENDİŞELENDİREN HİÇBİR ŞEY YOK"

Bu arada Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane maç öncesi Madrid'de düzenlediği basın toplantısında "Beni endişelendiren hiçbir şey yok. El Clasico'yu oynayacağımızdan hepimiz memnunuz." dedi.

Maçla ilgili güvenlik kurallarını kendisinin koymadığını, olana saygı duymaları gerektiğini ve karşılaşmanın oynanacağına inandığını vurgulayan Zidane, "Biz tüm enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Saha dışında olanları haftalarca konuşsak da bu maçın oynanacağı gerçeğini değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma sırasında olabilecek olası olaylara (sahanın işgal edilmesi) karşı hakemin rahat bir şekilde karar vermesi gerektiğini ifade eden Fransız teknik adam, "Bu bir futbol maçı ve insanlar nihayetinde güzel bir maç izlemek istiyor. Bu tip maçlarda her zaman en iyiyi vermek gerekiyor. Stadyumdaki atmosferin çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Umarım büyük bir maç izleriz." dedi.

MESSI'DEN EL CLASICO YORUMU

Öte yandan Barcelona takımının kaptanı Lionel Messi de Marca gazetesinde yayımlanan demecinde, El Clasico ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Real Madrid'e karşı Santiago Bernabedu Stadı'nda oynadığımızda bize daha çok boş alan bırakıyorlar. Ev sahibi takım olmalarından ve taraftarları önünde oynamalarından dolayı üzerimize daha fazla geliyorlar. Ama Nou Camp'ta daha farklı oynuyorlar. Birbirlerine daha yakın ve oyunu biraz daha arkada kuran bir takım oyunu oynuyorlar. Çünkü kontrataklarda ileriye çok hızlı çıkan oyuncuları var. Bernabeu'da 90 dakika boyunca takımlar arasında eşit bir futbol oluyor ama burada oyun daha çok kilitleniyor ve zorlaşıyor."

EL CLASICO ÖNCESİNDE HER İKİ TAKIMIN PUANLARI EŞİT

El Clasico maçı öncesinde her iki takım da ligde 35'er puanda bulunurken, Barcelona averajla Real Madrid'İn önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Real Madrid'de James Rodriguez, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Marcelo ve Eden Hazard, Barcelona'da ise Ousmane Dembele ve Arthur Melo sakatlıkları dolayısıyla takımlarında yer almıyor.

Barcelona son 5, Real Madrid ise son 7 haftadır yenilmezken, her iki takımın golcüleri Lionel Messi ve Karim Benzema'nın ligde 12'şer golü olması dikkati çekiyor.

El Clasico tarihinde bu zamana kadar 51 maç beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 96, Real Madrid'in de 95 galibiyeti bulunuyor.

Nou Camp Stadı'nda oynanacak 243. El Clasico'yu ev sahibi takımın kazanması halinde farkın açılması, Real Madrid'in kazanması durumunda ise eşitliğin sağlanması söz konusu olacak.