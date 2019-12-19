Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! O bölgelerde buzlanma ve don olayına dikkat 19.12.2019 09:50

Meteoroloji 19 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 19 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 19 Aralık Meteoroloji il il hava durumu raporu...

SİS UYARISI

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 14°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 16°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

SİVAS °C, 7°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 13°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

SAMSUN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 15°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

TRABZON °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

KARS °C, 8°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

MALATYA °C, 12°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

VAN °C, 11°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık