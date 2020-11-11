İstanbul GP öncesi dünyada bir ilk! Formula 1'de sıradaki durak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

15 Kasım pazar günü İstanbul’da yapılacak F1 Türkiye Grand Prix öncesinde, Formula 1 takımlarının organizasyonları devam ediyor. Önceki gün Galata Köprüsü'nde turlayana AlphaTauri ve Red Bull Racing pilotları Alexander Albon ve Pierre Gasly'nin sıradaki durağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan çekimler aynı zamanda dünyada da bir ilk niteliği taşıyor. İşte nefes kesen o anlar...

Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatılmıştı... İstanbullular bugün çok önemli bir ana tanık oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1'in iki efsane pilotu iki kıta arasında geçiş yaptı ve dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Tam köprünün orta kısmında pilotlar pit stop yaparak bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix Yarış Programı

1. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 11.00

2. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 15.00

3. Antrenman: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 12.00

Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 15.00-16.00

Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar Saat 13.10

Türkiye Grand Prix'si hangi kanalda?

Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, 2020 Türkiye GP'nin uydu üzerinden ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.