Türkiye 1-0 Hırvatistan | GOL: Cenk Tosun A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Cenk Tosun uzun bir aradan sonra kendi evinde golle döndü.

Türkiye 1-0 Hırvatistan | GOL: Cenk Tosun A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Cenk Tosun uzun bir aradan sonra kendi evinde golle döndü.