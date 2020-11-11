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Türkiye 1-0 Hırvatistan | GOL: Cenk Tosun

Türkiye 1-0 Hırvatistan | GOL: Cenk Tosun
11.11.2020 21:18
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Türkiye 1-0 Hırvatistan | GOL: Cenk Tosun A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Cenk Tosun uzun bir aradan sonra kendi evinde golle döndü.


Türkiye 1-0 Hırvatistan | GOL: Cenk Tosun A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Cenk Tosun uzun bir aradan sonra kendi evinde golle döndü.

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