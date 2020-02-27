Hıncal Uluç'tan flaş sözler: Ali Koç ne yazık ki... 27.02.2020 21:44

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşananları değerlendirdi. Toroğlu ve Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribünden atlamasını eleştirerdi. Toroğlu "Amigo kulüp başkanı" derken, Uluç ise Ali Koç için " Kulüp başkanı örnek olacak adamdır. Ama Ali Koç ne yazık ki holigan" ifadelerini kullandı.

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşananları değerlendirdi. Toroğlu ve Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribünden atlamasını eleştirerdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştiren Toroğlu, "Söyleyeceğim çok net yani. Dünyaya rezil olduk.Türkiye'de bir büyük kulüp başkanı tribünden atlıyor. Ben hayatımda ilk defa gördüm, sen gördün mü? Şu geliyor aklıma, amigo kulüp başkanı. Amigo geliyor aklıma. Amigolar bile atlamıyor." ifadelerini kullanırken Uluç, "Keşke amigo olsa, holigan. Kulüp başkanı örnek olacak adamdır. Ama Ali Koç ne yazık ki holigan. Yönetimdeyken de holigandı, yönetime girmeden de holigandı." dedi.