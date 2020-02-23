Süper Lig'in 23. haftası nefesleri kesen bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Kırmızı kartların havada uçuştuğu ikinci yarıda Galatasaray Falcao ve Onyekuru'nun ayağından bulduğu gollerle 3-1 galip ayrıldı ve 20 yıllık seri sona erdi.

Fenerbahçe taraftarı, maçın ardından "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye tepki gösterdi. Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden aşağı atladı. O sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşananlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.