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    • 23.02.2020 23:08
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    Taraftar istifaya çağırdı! tribünden atladı! 'de olaylı gece...

    'de sahasında 'a 3-1 kaybederken maç sonunda 'a taraftarda tepki geldi. Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden atladı.

    Ali Koç tribünden atladı!

    'in 23. haftası nefesleri kesen bir derbiye sahne oldu. evinde 'ı konuk etti.

    Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Kırmızı kartların havada uçuştuğu ikinci yarıda Galatasaray Falcao ve Onyekuru'nun ayağından bulduğu gollerle 3-1 galip ayrıldı ve 20 yıllık seri sona erdi.

    Fenerbahçe taraftarı, maçın ardından "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye tepki gösterdi. , kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden aşağı atladı. O sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşananlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

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