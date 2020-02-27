Eski dost Comolli'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şok sözler

"DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETMİŞTİM ANCAK..."

Fakat bu durum beni biraz rahatsız etti. İki seçeneğim vardı; ya kalıp neler olacağını izleyecektim ya da gidecektim. Zaten daha önce de istifa kararı almıştım ancak bunu kabul etmediler.