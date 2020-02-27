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    • Spor
    • 27.02.2020 10:42
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    • 27.02.2020 10:42
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    Taraftarı koruyan 'dan, üzerine atlayan 'a! 'de nereden nereye...

    'de büyük umutlarla başkan seçilen ancak 2 yılda sarı-lacivertli camiaya tarihinin en başarısız sezonlarını yaşayan , Galatasaray derbisinin ardından kendisine tepki gösteren taraftarların üzerine atlamasıyla gündem olmuştu. Bu görüntülerin ardından eski başkan 'ın 2007 yılında taraftarları korumak için kendisini siper ettiği anlar ortaya çıktı.

    Taraftarı koruyan Aziz Yıldırım'dan, üzerine atlayan Ali Koç'a

    'de 'un başkan olmasıyla birlikte kulüp değerlerinde de birtakım değişimler yaşandı. Eski başkan , 2007'de taraftarlarını korumak için öne atılırken, Ali Koç ise derbi sonrası taraftarlarla kavga etti.

    Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte önemli değerler de alt üst oldu. Galatasaray derbisinden sonra Ali Koç'un tribünde taraftarla kavga etmesi, Aziz Yıldırım'ın taraftarı coplardan korumak için gösterdiği büyük çabayı akıllara getirdi.

    Ali Koç kendi taraftarıyla kavga ederken, eski başkan Aziz Yıldırım 2007'de Antalya'daki maçta çıkan olaylar üzerine taraftarı korumak için cesaretle öne atılmış ve yüzlerce Fenerbahçeli'yi zor durumdan kurtarmıştı.

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