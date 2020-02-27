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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    'yaş' tahtaya bastı! Genç hedefi lafta kaldı...

    "Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir. Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu." diyen Başkanı , 30 yaş üstü 5 futbolcu etti.

    Koç 'yaş' tahtaya bastı
    Kötü sonuçlar sonrası hedef tahtasına oturtulan Başkan Ali Koç birçok konuda olduğu gibi takımı gençleştirme kısmında da verdiği sözleri tutamadı. Göreve ilk geldiğinde "Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir" diyen Koç bu sezon başında 30 yaş üstü 5 futbolcu etti.

    1.5 yıl önce 'nin 25.9 olan yaş ortalaması bu sezon 27.6'ya çıktı. İlk 11'in yaş ortalaması ise 28.3'e yükseldi.



    ALİ KOÇ BÖYLE DEMİŞTİ:
    Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir. Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu.



    Emre - 38 yaşında



    Adil Rami - 33 yaşında



    L.Gustavo - 32 yaşında



    Mevlüt - 32 yaşında



    Max Kruse 31 yaşında



    Zanka 29 yaşında


    Rodrigues 28 yaşında





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