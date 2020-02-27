Kötü sonuçlar sonrası hedef tahtasına oturtulan Başkan Ali Koç birçok konuda olduğu gibi takımı gençleştirme kısmında da verdiği sözleri tutamadı. Göreve ilk geldiğinde "Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir" diyen Koç bu sezon başında 30 yaş üstü 5 futbolcu transfer etti.
1.5 yıl önce Fenerbahçe'nin 25.9 olan yaş ortalaması bu sezon 27.6'ya çıktı. İlk 11'in yaş ortalaması ise 28.3'e yükseldi.
ALİ KOÇ BÖYLE DEMİŞTİ:
Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir. Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu.
Emre - 38 yaşında
Adil Rami - 33 yaşında
L.Gustavo - 32 yaşında
Mevlüt - 32 yaşında
Max Kruse 31 yaşında
Zanka 29 yaşında
Rodrigues 28 yaşında
1.5 yıl önce Fenerbahçe'nin 25.9 olan yaş ortalaması bu sezon 27.6'ya çıktı. İlk 11'in yaş ortalaması ise 28.3'e yükseldi.
ALİ KOÇ BÖYLE DEMİŞTİ:
Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir. Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu.
Emre - 38 yaşında
Adil Rami - 33 yaşında
L.Gustavo - 32 yaşında
Mevlüt - 32 yaşında
Max Kruse 31 yaşında
Zanka 29 yaşında
Rodrigues 28 yaşında
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