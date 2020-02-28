Süper Lig'in 24. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu gollerle skoru 2-1'e getiren siyah beyazlı ekip zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Süper Lig'in 24. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu gollerle skoru 2-1'e getiren siyah beyazlı ekip zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. İLK YARIDAN DAKİKALAR 13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Lens'in şutunda, top yandan auta çıktı. 17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou'nun, altıpasın solundan şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı tokatladı. Aytemiz Alanyaspor savunması daha sonra topu uzaklaştırdı. 24. dakikada Boyd'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası giren Burak Yılmaz'ın şutunda, kaleci Marafona gole izin vermedi. 33. dakikada Junior Fernandes'in pas verdiği Bakasetas'in ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarıya gitti. 37. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Karius'un solundan filelerle buluştu: 1-0. 39. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, gol sevincini asker selamı vererek yaşadı. İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR 50. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına sokulan Gökhan topu geriden koşu yapan Atiba'nın koşu yoluna çevirdi. Ceza sahası çizgisi üzerine müsait durumda olan Atiba topun gelişine sert vurdu. Top üst direğe çarpıp auta gitti. 53. dakikada Beşiktaş atağında sol kanattan topu taşıyan Caner rakibinden sıyrılarak ceza sahasına ortaladı. Burada topu karşılayan Atiba, topu daha gerideki Elneny'ye aktardı. Şut hazırlığına giren Elneny'ye son anda Alanyaspor savunması araya girerek izin vermedi. Seken topa ise arka direkteki Vida tamamladı ancak top auta gitti. 60. dakikada Alanyaspor köşe vuruşunda Welinton kafayı vurdu. Etkisiz kafa vuruşuna Ruiz'den ters bir hamle gelince meşin yuvarlak kaleye yöneldi ancak Karius gole izin vermedi. 69. dakikada rakip sahada taç atışıyla başlayan Beşiktaş atağında topla buluşan Atiba bekletmeden çizgiye ilerleyen Elneny'e aktardı. Topu kontrol eden Elneny'nin kale önüne hafif havalandırdığı topa eğilerek kafa vuran Burak'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1 79. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucu ise maçın hakemi Halis Özkahya golü iptal etti. 81. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında topla buluşan Burak Yılmaz rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi fakat kaleci Marafona rakibine vuruş izni vermeyerek topu kornere çeldi. 84. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Alanyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Burak Yılmaz'ın şutunda topun Caulker'ın eline çarpması sonucu hakem Halis Özkahya penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Burak Yılmaz'ın penaltı vuruşunda kaleci Marafona köşeyi tahmin etti fakat kaleciye çarpan meşin yuvarlak yine de ağları havalandırdı. 1-2 ŞEHİTLER UNUTULMADI Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi. Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde 'Gök girsin, kızıl çıksın' yazılı büyük Türk bayrağı ile 'Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz' yazılı pankart açtı. Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, 'İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız' notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.