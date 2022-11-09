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Giresun Ankaraspor maçı golleri izle ⚽ Giresunspor 2-2 Ankaraspor 📺 GOL: Borja Sainz Eguskiza

Giresun Ankaraspor maçı golleri izle ⚽ Giresunspor 2-2 Ankaraspor 📺 GOL: Borja Sainz Eguskiza
09.11.2022 15:26 - Son Güncelleme: 09.11.2022 15:31

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Ümraniyespor 1-0 Efeler 09 Sfk...
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Galatasaray 2-1 Yeşilyurt D.Ç...
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında, Giresunspor evinde Ankaraspor'la karşılaştı. Giresunspor 2-0 geriye düştüğü maçta 70. dakikada Borja Sainz Eguskiza’nın kaydettiği golle Ankaraspor karşısında skoru 2-2'ye getirdi.

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