Giresun Ankaraspor maçı golleri izle ⚽ Giresunspor 2-2 Ankaraspor 📺 GOL: Borja Sainz Eguskiza

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında, Giresunspor evinde Ankaraspor'la karşılaştı. Giresunspor 2-0 geriye düştüğü maçta 70. dakikada Borja Sainz Eguskiza’nın kaydettiği golle Ankaraspor karşısında skoru 2-2'ye getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında, Giresunspor evinde Ankaraspor'la karşılaştı. Giresunspor 2-0 geriye düştüğü maçta 70. dakikada Borja Sainz Eguskiza’nın kaydettiği golle Ankaraspor karşısında skoru 2-2'ye getirdi.
Giresunspor 0-1 Ankaraspor ⚽ Gol: Engin Bekdemir'
Giresunspor 0-1 Ankaraspor ⚽ Gol: Bahattin Köse
Giresunspor 1-2 Ankaraspor ⚽ Gol: Vukan Savicevic
Giresunspor 3-2 Ankaraspor ⚽ Gol: Vukan Savicevic