Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında, Giresunspor evinde Ankaraspor'la karşılaştı. Giresunspor 2-0 geriye düştüğü maçta 60. dakikada Vukan Savicevic’in kaydettiği golle Ankaraspor karşısında skoru 2-1'e getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında, Giresunspor evinde Ankaraspor'la karşılaştı. Giresunspor 2-0 geriye düştüğü maçta 60. dakikada Vukan Savicevic’in kaydettiği golle Ankaraspor karşısında skoru 2-1'e getirdi.
Giresunspor 0-1 Ankaraspor ⚽ Gol: Engin Bekdemir'
Giresunspor 0-1 Ankaraspor ⚽ Gol: Bahattin Köse
Giresunspor 2-2 Ankaraspor ⚽ Gol: Borja Sainz Eguskiza
Giresunspor 3-2 Ankaraspor ⚽ Gol: Vukan Savicevic