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Giresun Ankaraspor maçı golleri izle ⚽ Giresunspor 1-2 Ankaraspor 📺 GOL: Vukan Savicevic

Giresun Ankaraspor maçı golleri izle ⚽ Giresunspor 1-2 Ankaraspor 📺 GOL: Vukan Savicevic
09.11.2022 15:25 - Son Güncelleme: 09.11.2022 15:31

OTOMATİK OYNAT

Spor 01:11
Giresunspor 3-2 Ankaraspor ⚽...
Spor 00:37
Giresunspor 2-2 Ankaraspor ⚽...
Spor 00:50
Ümraniyespor 3-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 00:54
Ümraniyespor 2-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 01:54
İZLE | Galatasaray 2-1 Ofspor...
Spor 02:03
İZLE | Adana Demirspor 4-3...
Spor 00:42
İZLE | Adana Demirspor 3-2...
Spor 02:48
İZLE | Ankaragücü 6-0 Amed...
Spor 00:30
İZLE | Ankaragücü 6-1 Amed...
Spor 00:32
İZLE | Ankaragücü 6-2 Amed...
Spor 01:00
İZLE | Ankaragücü 1-0 Amed...
Spor 01:12
Alanyaspor 3-0 Sakaryaspor ⚽...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında, Giresunspor evinde Ankaraspor'la karşılaştı. Giresunspor 2-0 geriye düştüğü maçta 60. dakikada Vukan Savicevic’in kaydettiği golle Ankaraspor karşısında skoru 2-1'e getirdi.

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