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Giresun Ankaraspor maçı golleri izle ⚽ Giresunspor 3-2 Ankaraspor 📺 GOL: Vukan Savicevic

Giresun Ankaraspor maçı golleri izle ⚽ Giresunspor 3-2 Ankaraspor 📺 GOL: Vukan Savicevic
09.11.2022 15:30

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:49
Giresunspor 0-1 Ankaraspor ⚽...
Spor 00:39
Ümraniyespor 4-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 01:54
İZLE | Galatasaray 2-1 Ofspor...
Spor 01:03
İZLE| Galatasaray 0-1 Ofspor...
Spor 01:32
İZLE | Adana Demirspor 2-2...
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İZLE | Adana Demirspor 2-1...
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İZLE| Adana Demirspor 0-1...
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İZLE | Ankaragücü 6-2 Amed...
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İZLE | Ankaragücü 4-0 Amed...
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Basın toplantısında gergin...
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Jesus maç sonrası konuştu
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"Bu gol yenmez"

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında, Giresunspor evinde Ankaraspor'la karşılaştı. Giresunspor 2-0 geriye düştüğü maçta 93. dakikada Vukan Savicevic’in kaydettiği golle Ankaraspor karşısında 3-2 öne geçti.

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