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Giresun Ankaraspor maçı golleri izle ⚽ Giresunspor 0-2 Ankaraspor 📺 GOL: Bahattin Köse

Giresun Ankaraspor maçı golleri izle ⚽ Giresunspor 0-2 Ankaraspor 📺 GOL: Bahattin Köse
09.11.2022 15:20 - Son Güncelleme: 09.11.2022 15:32

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:50
Ümraniyespor 3-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 00:54
Ümraniyespor 2-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 00:44
Ümraniyespor 1-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 01:36:34
Galatasaray 2-1 Yeşilyurt D.Ç...
Spor 01:06
İZLE | Galatasaray 1-1 Ofspor...
Spor 01:03
İZLE| Galatasaray 0-1 Ofspor...
Spor 02:03
İZLE | Adana Demirspor 4-3...
Spor 00:42
İZLE | Adana Demirspor 3-2...
Spor 00:53
İZLE | Adana Demirspor 3-3...
Spor 00:32
İZLE | Ankaragücü 6-2 Amed...
Spor 00:56
İZLE | Ankaragücü 4-0 Amed...
Spor 00:58
İZLE | Ankaragücü 3-0 Amed...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında, Giresunspor evinde Ankaraspor'la karşılaştı. Ankaraspor maçın 53. dakikasında Bahattin Köse’nin attığı golle Giresunspor’a karşı skoru 2-0’a getirdi.

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