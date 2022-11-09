Giresun Ankaraspor maçı golleri izle ⚽ Giresunspor 0-2 Ankaraspor 📺 GOL: Bahattin Köse

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında, Giresunspor evinde Ankaraspor'la karşılaştı. Ankaraspor maçın 53. dakikasında Bahattin Köse’nin attığı golle Giresunspor’a karşı skoru 2-0’a getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında, Giresunspor evinde Ankaraspor'la karşılaştı. Ankaraspor maçın 53. dakikasında Bahattin Köse’nin attığı golle Giresunspor’a karşı skoru 2-0’a getirdi.
Giresunspor 0-1 Ankaraspor ⚽ Gol: Engin Bekdemir'
Giresunspor 1-2 Ankaraspor ⚽ Gol: Vukan Savicevic
Giresunspor 2-2 Ankaraspor ⚽ Gol: Borja Sainz Eguskiza
Giresunspor 3-2 Ankaraspor ⚽ Gol: Vukan Savicevic