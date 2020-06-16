Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'ya eşi Patricia Callero'dan hastanede sürpriz doğum günü

16.06.2020 18:54

Çaykur Rizespor maçında sağ ayak kaval kemiğinde iki kırık oluşan Fernando Muslera, bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Bugün aynı zamanda 34. yaşına giren Uruguaylı eldiven için, hastane odasında doğum günü pastası kesildi. Başarılı file bekçisi eşi Patricia Callero ile pastadaki mumları üfledi. İşte Fernando Muslera'nın ameliyattan sonra ortaya çıkan ilk görüntüleri...

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera, ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçın 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile çarpışan ve tibia ile fibula kemiklerinde kırık oluşan Uruguaylı kaleci, özel bir hastanede ameliyat geçirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim, Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Terim ailesi, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de tecrübeli file bekçisinin 34. yaş gününü kutladı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Fernando Muslera'nın eksikliğini hissedeceklerini söyledi.

Muslera'nın hem doğum gününü kutladık hem de geçmiş olsun ziyaretini yaptıklarını aktaran Terim, "Kendisi gayet iyi. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Eşiyle, kendisiyle oturduk. Olabilecek en iyi şekilde. Muslera bizim için sadece bir kaleci olmaktan öte önemli şeyler ifade ediyor. Tabii ki eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönecek. Böyle durumlarda artık olduktan sonra 'Allah beterinden saklasın' demek gerekiyor. İnşallah bir an önce ayağa kalkar ve ailesi olan Galatasaray'a kavuşur." diye konuştu.

Fatih Terim, Muslera'nın Türk futbolunda herkes tarafından sevilen bir isim olduğunun hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Muslera, 2011'de aldığımızdan bu yana Türkiye'de her türlü hareketiyle sevilen bir figür. Galatasaraylılar için de diğer takım taraftarları için de çok önemli. Hem sporculuğuyla hem de futboluyla herkesin sevgisini kazanmış bir isim. Ülkemizin bu konulardaki hassasiyetini de başka hiçbir ülkede görmüyorum. Kendim yattığım zaman da aynısı olmuştu. Herkesin aynı anda kanat germesi, güzel dileklerde bulunması hiçbir ülkede olacak bir şey değil. Muslera da bunu hak eden bir sporcu. Böyle bir futbolcuyu da bünyemizde barındırdığımız için çok mutluyuz."