16.06.2020 18:43

Fenerbahçe Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 104 gün sonra kaldığı yerden devam ediyor. İlk finalistin belli olacağı karşılaşmada Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. Müsabakayı internet üzerinden izlemek isteyenler için maç takvim.com.tr sayfamız üzerinden de CANLI olarak yayınlanacak. Erken final gözüyle bakılan karşılaşmaya lige erken havlu atan ve artık tamamen gözünü Türkiye Kupası'na çeviren Sarı-Lacivertliler 2-1 kaybettikleri maçın rövanşında Fırtına'yı mağlup etmeyi ve finale yükselen takım olmayı hedefliyor. Kayserispor galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Süper Lig'in lideri Trabzonspor'a ise her türlü beraberlik ve bol gollü tek farklı mağlubiyet (3-2, 4-3...) İşte FB - TS MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYINI...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

İlk finalistin belli olacağı müsabakayı ise hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Müsabakayı internet üzerinden izlemek isteyenler için maç takvim.com.tr sayfamız üzerinden de CANLI olarak yayınlanacak.

Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı bordo mavililer 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE ATV

Süper Lig'de Kayserispor galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe'ye mutlak galibiyet gerekiyor.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'a ise her türlü beraberlik ve bol gollü tek farklı mağlubiyet (3-2, 4-3...) Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmak için yeterli olacak. Her iki takım ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde...