Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi flaş gönderme

16.06.2020 20:13

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşma öncesi flaş açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Masa başında oynanmayan bir maç olsun." ifadelerini kullandı.