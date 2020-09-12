A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Gaziantep FK maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Alınanlar hep bit pazarından. 2. el 3. el... O çilekler yok artık." dedi.
Galatasaray'ın yeni transferleri hakkında Erman Toroğlu'ndan olay açıklama: "Alınanlar hep bit pazarından"
12.09.2020 22:47
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