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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler: Fazla konuşacağına sahada biraz teknik direktörlük yapsın

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler: Fazla konuşacağına sahada biraz teknik direktörlük yapsın
12.09.2020 23:22

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Fatih Terim geçen sene teknik direktörlük yapmadı, bu sene dönsün artık. Fazla konuşacağına sahada biraz teknik direktörlük yapsın." dedi.


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