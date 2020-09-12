SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

12.09.2020 11:04

Beşiktaş'ta, Trabzonspor derbisi öncesi son dakika gelişmesi... Siyah-beyazlıların yaptığı resmi açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koonavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: