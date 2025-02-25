Galatasaray’dan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açklamada, "Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz" denildi. Portekizli teknik adam, berabere biten dev derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı. Olay, dünya basınında da geniş yer buldu. İngilizler; "Derbiye ırkçılık iddiası gölgesi" ifadelerini kullandı.