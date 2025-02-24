Derbide ilk 11’ler belli oldu mu? Galatasaray Fenerbahçe derbisinde son durum ne?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı! Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçı için Kadıköy'den Rams Park'a gitti. Derbiyi deplasman tribününden izleyecek olan yaklaşık 2 bin kadar Sarı-lacivertli taraftarlar, saat 14.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde toplandı. Taraftarlar, buradan da polis kontrolünde 32 otobüsle Rams Park'a hareket etti. Peki derbide ilk onbirler netleşti mi? İki teknik adam sahaya kimleri sürecek? Tüm bu soruların cevaplarını A Spor muhabiri Koray Baloğlu anlattı.