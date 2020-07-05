Galatasaray - Trabzonspor | CANLI ANLATIM izle

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başladı. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY - TRABZONSPOR | CANLI ANLATIM
Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - TRABZONSPOR | İLK 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk, Seri, Belhanda, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Mariano, Saracci, Marcao, Taylan, Feghouli
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth