Galatasaray Karagümrük maçı CANLI İZLE

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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024, 18:22 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 18:26

Galatasaray Karagümrük maçı CANLI | KG GS maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

Süper Lig’de bu hafta oynanacak karşılaşmalar aynı gün ve saatte başlayacak. 36. haftada lider Galatasaray, Karagümrük deplasmanında üç puana ulaşmayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi ve Galatasaray’ın kazanması durumunda sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan edecek. Karagümrük - Galatasaray mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak. Özellikle son haftalarda Ziyech, Mertens, İcardi gibi oyuncuların performansı dikkat çekerken gözler Okan Buruk’un kadro tercihine çevrildi. Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…

Sezonun en istikrarlı takımlarından olan Galatasaray'da gözler şampiyonluğa çevrildi. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği hafta kazanarak rakibiyle puan farkını açan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Bu sezon ligde savunma hattıyla dikkat çeken Galatasaray sadece 22 gol yerken rakip fileleri ise 86 kez sarstı. Özellikle son haftalardaki hücumda vites artıran Okan Buruk'un öğrencileri, son 3 maçta 13 gol atarken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Karagümrük - Galatasaray maçının detayları…

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de sezonun sona ermesine 3 hafta kala Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

36. Hafta mücadelesini Volkan Bayarslan yönetecek. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Fatih Karagümrük - Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Vavacars Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

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Galatasarayın Fatih Karagümrük maçı 11i belli oldu!
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

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