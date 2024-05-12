Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam etti. Konyaspor'a kaybedilen puanların ardından şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı.



Kanarya; Michy Batshuayi, Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler şampiyonluk ihtimalini son 2 haftaya taşımayı başardı.



GALATASARAY TAKILMADI



Lider Galatasaray ise 36. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 99 puana ulaşırken Fenerbahçe 93 puana yükseldi.



HAFTAYA DERBİ VAR!



Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun iki adayı Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını Rams Park'ta paylaşacak. Galatasaray maçtan puan ile ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise işler son haftaya kalacak.



BECAO'DAN KÖTÜ HABER!



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Rodrigo Becao, Kayserispor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız isim gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.



KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko yerine Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kayserispor karşısında 11'de yer aldı.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada 5 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı olan Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Rade Krunic ve Serdar Aziz, Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.



SAKATLIĞINI ATLATAN OOSTERWOLDE 11'DE

Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiacos ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, 1 aylık aranın ardından kadroya döndü. Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran Hollandalı oyuncu, tedavi sürecinin beklenenden kısa sürmesinin ardından idmanlara başlamıştı. 23 yaşındaki oyuncu, Kayserispor karşılaşmasına 11'de başladı.



DJIKU ORTA SAHADA GÖREV ALDI

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Kayserispor karşılaşmasında orta sahada görev aldı. Sezon başından bu yana stoper bölgesinde görev alan tecrübeli oyuncu, İsmail Yüksek ve Rade Krunic'in sakatlıkları sebebiyle Kayserispor karşısında orta sahada görev yaptı.



İLERİ UÇTA FORMA BATSHUAYI'NIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısında santrfor pozisyonunda Michy Batshuayi'ye 11'de şans verdi. Bu sezon ligin geri kalan bölümünde sadece 2 kez ilk 11'de yer alan Belçikalı forvet, 7 tanesi sonradan oyuna girdiği maçlarda olmak üzere toplam 11 gol atma başarısı gösterdi. Kartal'ın lig maçlarında tercih ettiği Edin Dzeko ise Süper Lig'de bu sezon 2'nci kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.



İSMAİL KARTAL TAKIMI ORTA SAHADA TOPLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı başlamadan önce tüm takımı orta sahada toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoninin ardından teknik ekibi ve yedek oyuncularla birlikte sahaya giren Kartal, tüm takıma bir konuşma yaptı.