Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den son dakika Arda Turan transferi açıklaması! 18.01.2020 15:57

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den son dakika Arda Turan açıklaması... Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan'ın gideceği takım hala merak konusu. Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında en net açıklama Mustafa Cengiz'den geldi. İşte Mustafa Cengiz'in o açıklaması...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemlerde adı sıkça sarı kırmızılı kulüple anılan Arda Turan hakkında konuştu. Cengiz, Fatih Terim'in Arda ile ilgili bir talebi olmadığını dile getirdi.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, yapatığı açıklamada, Arda transferi ile ilgili, "Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Sosyal medya üzerinden işlemek ne derece doğru bilemiyorum." dedi...

"HEPİMİZ ÇOK ETKİLENDİK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili de konuşan Cengiz, "Nihat Özdemir, yabancı sınırı konusunu konuşurken Cumhurbaşkanımızın adını andı. Cumhurbaşkanımız, buna iyi bir tepki verdi. Bizi şaşırtan ama çok mutlu eden bir konuşma yaptı. Bir devlet adamı duruşu ile 'Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Ben bir fikir beyanında bulunacaksam aracıya ihtiyaç duymam' dedi. Hepimiz çok etkilendik. Hem bizleri, hem de tüm Türk spor camiasını uyardı." dedi.

"RİZESPOR MAÇINDA YÜREĞİM BURKULDU"

Cengiz, Rizespor karşılaşmasında yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Rizespor maçında orada değildim ancak sonrasında yüreğim burkuldu. Bu kadar ayan beyaz olmaz. Hakemler, sizler bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Korkmayın, vicdanlı olun, adalet dağıtın." dedi.

"BASİRETİ BAĞLANAN HAKEM..."

Sarı kırmzılı kulübün başkanı, hakemlere dair yaptığı konuşmada, "Ben, MHK'nın ve hakemlerin çok kötü niyetli olduklarına inanmıyorum ancak sürekli basireti bağlanan hakemleri artık görmek istemiyorum. Bu tehlikeli bir durum" ifadelerini kullandı.