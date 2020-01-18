Gaziantepspor Fenerbahçe CANLI anlatım İZLE | Gaziantepspor FB maçı izle (Video) 18.01.2020 20:10

Gaziantepspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle... Süper Lig'de 18.hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmada kesin olarak forma giyemeyecek. Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.

24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan topladı.







İLK 11'LER BELLİ OLDU

GAZİANTEP:



FENERBAHÇE:

ARA TRANSFERDE SESSİZ

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi.

Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.

2 OYUNCU TAKIMA DÖNÜYOR

Sezonun ilk yarısının özellikle son haftalarında sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken teknik direktör Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesinde 2 önemli kozuna kavuşuyor.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çıktığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekleri bildirildi.

Öte yandan sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik'ten ise bu haftada da yararlanılamayacak.

SARI-LACİVERTLİLER, İKİNCİ YARIYA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAYI HEDEFLİYOR

Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ligdeki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4 maçlık galibiyet hasretini 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla sona erdirdi.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi ligdeki son 4 maçında ise 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'yle Fenerbahçe arasında Kalyon Stadı'nda oynanacak 18. hafta karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.