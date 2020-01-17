Arda Turan'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile menajerinden bomba açıklamalar geldi. Tecrübeli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Arda'yı isteyen 2 kulüp olduğunu ancak önceliklerinin Galatasaray olduğunu ifade etti.
Arda Turan'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması17.01.2020 21:37
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