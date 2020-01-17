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Arda Turan'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Arda Turan'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

17.01.2020 21:37

Transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile menajerinden bomba açıklamalar geldi. Tecrübeli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Arda'yı isteyen 2 kulüp olduğunu ancak önceliklerinin Galatasaray olduğunu ifade etti.


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