Fransa'da Lille takımıyla şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'dan duygusal konuşma!

Son dakika spor haberleri... Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk sonrası konuşan Burak Yılmaz, çok gururlu olduklarını belirterek, "Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz. Allah’a şükürler olsun mahcup olmadık. Herkese selamlar" ifadelerini kullandı.