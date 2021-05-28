Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi'den A Spor'a özel açıklamalar! Aboubakar takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sürecinden transferlere kadar birçok konuyu açıklık getiren Başkan Çebi, sezon içinde Terim ile ilgili gündem olan sözlerine ilişkin de konuştu.

ABOUBAKAR TAKIMDA KALACAK MI?

"Aboubakar ile görüşmelerimiz devam ediyor. 29 maçta kalmasının nedeni, sakatlığıydı. Onun aidiyetini gördüğüm zaman, 30 maçı oynamama sebebini kimse bana söyleyemez. Ayıp ve günah olur."

"FUTBOLCULARA TALEP VAR"

"Ljajic, Ersin, Rıdvan ve Larin için teklif aldık. Futbolculara talep var. Çocuklar önce bize lazım, biz önce işimizi görelim, sonra değerlendiririz. Plan ve projelerimde yıldız futbolcu transfer etmek yok. Bana göre mühim olan futbolcuyu oynatıp "İşte yıldız bu" dedirtebilmek."



"Her şeyi yapacağız. Bizim bir planımız var. Sözleşmeler, transferler. Planları uygulamaya başladık bile. Hepsini 1-2 hafta sonra gündeme alacağız çünkü TFF, bu seneki limitleri açıklamadı. Onu bilmeden nereye gideceğim ben?"