Fenerbahçe’ye Gustavo’nun sakatlığı pahalıya mal oldu: 6 maçta 2 galibiyet

Fenerbahçe, Luiz Gustavo’nun yokluğunda çıktığı mücadelelerde aldığı kötü sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın olmadığı 5 lig maçında sadece 7 puan toplarken, Türkiye Kupası’na da veda etti.

Fenerbahçe, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadığı Hatayspor mücadelesinde sakatlanan ve 6 resmi mücadeleyi kaçıran Luiz Gustavo'nun yokluğunda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkatleri çekti.









Son olarak 2 Şubat tarihinde Hatayspor mücadelesinde forma giyen Brezilyalı orta saha dizindeki ödem nedeniyle 5'i lig 1'i de kupa olmak üzere 6 mücadelede takımını yalnız bıraktı.









Sarı-lacivertliler, Gustavo'nun yokluğunda çıktığı 5 lig maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 7 puan toplayabildi.





KUPAYA VEDA ETTİ

Kadıköy'de oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde de forma giyemeyen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun yokluğunda sarı-lacivertliler, uzatmalarda rakibine yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti. Geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlayan Gustavo'nun, Konyaspor mücadelesi öncesi bugün yapılan idmanda takımla çalışmalara başladığı bildirildi.





Fenerbahçe'nin Gustavo'dan yoksun çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar ise şu şekilde:





Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: 1-2 (Kupa)

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-1

Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe - Göztepe: 0-1

Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe - Antalyaspor: 1-1