Konyaspor - Fenerbahçe şifresiz canlı izleme ekranı! Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Hakem Fırat Aydınus yönetiminde oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Konyaspor-Fenerbahçe Süper Lig maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam ediyor... Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki takım da 3 puanı almanı peşinde.



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo ve İrfan Can Kahveci yedekler arasında yerini aldı.









MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Atilla, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Pelkas, Thiam





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MESUT ÖZİL SAKAT

Antalyaspor maçında ayak bileği bağlarında yırtık oluşan Mesut Özil, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve sakatlıkları bulunan Perotti, Sinan Gümüş ile Sadık Çiftpınar bu akşam forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.







İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Konyaspor, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (30) ve gol yediği (102) rakibi olan Fenerbahçe ile oynadığı son iki maçı gol yemeden kazandı (Mart 2020'de 1-0 & Kasım 2020'de 2-0).

Konyaspor'a konuk olduğu son Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste iki Konya ziyaretinden mağlup ayrılmadı.

Süper Lig'de dört maçtır mağlup olmayan Konyaspor (2G 2B), bu sezon ilk kez beş maçlık bir seri yakalamak istiyor.

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