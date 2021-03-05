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Galatasaray'dan TFF'ye flaş Mostafa Mohamed başvurusu

Galatasaray'dan TFF'ye flaş Mostafa Mohamed başvurusu
05.03.2021 11:40
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Ankaragücü maçında oyundan atılan Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in kırmızı kartı tartışma konusu oldu. Birçok spor otoritesi kartın yanlış olduğunu savunurken, sarı-kırmızılı kulübün TFF'ye kartın iptali için başvuru yapacağı öğrenildi.


Ankaragücü karşısında şok bir yenilgi alan Galatasaray'da hakem öfkesi dinmiyor. Maç sonunda durum değerlendirmesi yapan Sarı-Kırmızılı yönetim flaş bir başvuru kararı aldı.



Yönetim, Mostafa Mohamed'in gördüğü ve tüm hakem hocaları tarafından 'hatalı karar' olarak değerlendirilen kırmızı kart için Futbol Federasyonu'na gidecek.



Sarı-Kırmızılılar, Mısırlı yıldızın kırmızı kartının iptalini isteyecek. Bu sezon Fenerbahçe-Başakşehir maçında oyundan atılan Rafael'in kırmızı kartının iptal edilmesini de emsal olarak gösterilecek.



Futbol Federasyonu'nun bugün yapacağı toplantı sonrası Mostafa Mohamed'i PFDK'ya sevk etmesi bekleniyor.



Yarın ise Mısırlı yıldıza verilecek ceza açıklanacak. Ardından da Galatasaray'ın yapacağı 'iptal' başvurusu değerlendirmeye alınacak.

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