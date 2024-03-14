Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı CANLI | FB Union SG maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe'de, Union Saint Gilloise maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada skor avantajını elde etti. Rakibini üç farkla mağlup eden sarı-lacivertliler tur için büyük avantaj yakaladı. Fenerbahçeli taraftarlar rövanş karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Fenerbahçe alacağı her türlü bir ve iki farklı mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa Kupalarında oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet alırken grup aşamasında 2 kez mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Avrupa'da rakip fileleri 16 kez sarsarken kalesinde ise 11 gol gördü. Peki Fenerbahçe Union Saint Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu karşılaşmasına ilişkin bilgiler…

FENERBAHÇE-UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak.



Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Ryan Kent, Szymanski, Tadic ve Batshuayi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

ÇEYREK FİNAL İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM MAÇTA YOK

Fenerbahçe'de bu akşamki maçta 3 isim forma giyemeyecek.



Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, takımlarını yalnız bırakacak.



Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroya girmesi bekleniyor.



Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da faydalanamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

EVİNDE OYNADIĞI TÜM AVRUPA MAÇLARINI KAZANDI

Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, eleme turlarında ve gruplarda oynadığı iç saha maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. 6 karşılaşmada 23 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.