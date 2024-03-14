FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Osayi Samuel için çılgın teklif! Böylesi görülmedi

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren, UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek finale bir maç uzaklıkta olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligde son şampiyonluğunu 2014 yılında yaşayan ve sezonu zirvede noktalayarak hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı vermişti.