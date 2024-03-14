FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Osayi Samuel için çılgın teklif! Böylesi görülmedi

1 Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren, UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek finale bir maç uzaklıkta olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

2 Ligde son şampiyonluğunu 2014 yılında yaşayan ve sezonu zirvede noktalayarak hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olmuştu.