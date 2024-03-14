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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Osayi Samuel için çılgın teklif! Böylesi görülmedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Lig ve Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibinin Nijeryalı futbolcu için sarı-lacivertli kulübe dev bir teklif yapacağı iddia edildi. İşte o rakam...

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 17:38 Güncelleme 14 Mart 2024, 17:38
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Osayi Samuel için çılgın teklif! Böylesi görülmedi 1

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren, UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek finale bir maç uzaklıkta olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Osayi Samuel için çılgın teklif! Böylesi görülmedi 2

Ligde son şampiyonluğunu 2014 yılında yaşayan ve sezonu zirvede noktalayarak hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Osayi Samuel için çılgın teklif! Böylesi görülmedi 3

Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı vermişti.

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