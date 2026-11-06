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Galatasaray açıkladı: Sakatlanan Osimhen Amedspor maçı kadrosundan çıkarıldı! Ameliyat olacak

Galatasaray açıkladı: Sakatlanan Osimhen Amedspor maçı kadrosundan çıkarıldı! Ameliyat olacak

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Galatasaray, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen’in MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini ve artroskopik diz cerrahisi planlandığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN VİCTOR OSİMHEN'İN SAKATLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı futbolcunun sol dizinde esneme oluştuğunu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini bildirdi.

OSİMHEN AMELİYAT OLACAK

Galatasaray'ın açıklamasına göre Victor Osimhen için artroskopik diz cerrahisi planlandı.

Operasyonun yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AMED S. F. MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Osimhen, geçireceği operasyon nedeniyle Galatasaray'ın yarın oynayacağı Amed S. F. karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

Kulübün açıklamasında, oyuncunun Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluştuğu ve MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği belirtildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Spor

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