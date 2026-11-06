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Kulübün açıklamasında, oyuncunun Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluştuğu ve MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği belirtildi.

Operasyonun yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Galatasaray'ın açıklamasına göre Victor Osimhen için artroskopik diz cerrahisi planlandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı futbolcunun sol dizinde esneme oluştuğunu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini bildirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.