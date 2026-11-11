A Millî Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Arda Okan Kurtulan açıklaması: Prosedür yetişmedi
UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşılaşacak olan A Millî Takımımızda teknik direktör Sergen Yalçın ve milli futbolcu Enes Ünal, İzmir'de düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kadroya dahil edilemeyen Arda Okan Kurtulan hakkında konuşan Yalçın, prosedürlerin zaman aldığını belirtirken, Belçika karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor