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Milyoner'de 300 bin TL'lik çorba sorusunda "Düşeyim ya ne olacak" dedi ve yıkıldı!

Milyoner'de 300 bin TL'lik çorba sorusunda "Düşeyim ya ne olacak" dedi ve yıkıldı!

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Cem Öğretir'in "İp ince bir çizginin üzerindesiniz, ya düşeceksiniz ya zıplayacaksınız" sözleriyle uyardığı aşçı yarışmacı Özden Hilal Çelik, Kim Milyoner Olmak İster'in 300 bin liralık 10. sorusunda nefesleri kesti. Türkiye'den dünyanın en iyi 100 çorbası listesine girmeyen çorbayı bulmaya çalışan genç aşçı, 200 bin TL'yi alarak çekilmek yerine büyük bir risk aldı. Yanıtı verdikten hemen sonra ekranın kırmızıya döndüğü o anlar stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı.

Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Televizyon

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