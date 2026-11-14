Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsü kazaya karıştı: Otomobil iki aracın arasında sıkıştı

Bursa'da gece yarısı 2 otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü 1,78 promil alkollü çıktı

Esenyurt'ta kayıp olarak aranan öğretmen Harun Ülger'in acı sonu: Arkadaşının minibüsünde cansız bedeni bulundu

İstanbul'da etkili olan fırtına sahili vurdu: Kız Kulesi karşısında dev dalgalara yakalananlar kamerada

İstanbul'da etkili olan fırtına sahili vurdu: Kız Kulesi karşısında dev dalgalara yakalananlar kamerada