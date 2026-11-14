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Pendik trafiğinde bıçağı çekip motokuryeye "boğazını keseceğim" diye haykırdı: O anlar kamerada

Pendik trafiğinde bıçağı çekip motokuryeye "boğazını keseceğim" diye haykırdı: O anlar kamerada

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İstanbul Pendik'te D-100 Karayolu yan yolda, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile motokurye arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol tartışması çıktı. Araçlarını yol kenarında durdurarak sürdürdükleri kavga sırasında otomobil sürücüsü, belinden çıkardığı bıçağı gösterdiği motokuryeyi ölümle tehdit etti. Yaşanan gerginlik ve tehdit anları motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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