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Esenyurt'ta kayıp olarak aranan öğretmen Harun Ülger'in acı sonu: Arkadaşının minibüsünde cansız bedeni bulundu

Esenyurt'ta kayıp olarak aranan öğretmen Harun Ülger'in acı sonu: Arkadaşının minibüsünde cansız bedeni bulundu

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İstanbul Esenyurt'ta 5 gündür kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki tarih öğretmeni Harun Ülger'den acı haber geldi. Kızının kayıp ihbarı üzerine polis ekiplerince aranan Ülger, Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşı D.A.Y.'ye ait park halindeki minibüste hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen öğretmenin ölümü "şüpheli" olarak değerlendirilirken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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