Eskişehir'de yan yatan otomobildeki sürücü ve yolcular şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin 5 motosiklet ve 3 araca çarptığı anlar kamerada

Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsü kazaya karıştı: Otomobil iki aracın arasında sıkıştı

Bursa'da gece yarısı 2 otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü 1.78 promil alkollü çıktı

Bursa'da gece yarısı 2 otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü 1.78 promil alkollü çıktı