Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'ye talip oldu Galatasaray karıştı! "İrfan Can sizin olsun alın hayrını görün"

Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer döneminde de son günlere girilirken İrfan Can Kahveci için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ı şoke eden bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin fiyat artırarak Galatasaray'ın elini zayıflatmak için Başakşehir'den randevu istediği ve İrfan Can için sezon sonunda geçerli olacak bir teklif sunacağı belirtildi. Başakşehir tarafından da resmi bir açıklama gelerek Fenerbahçe'nin görüşme talebi doğrulandı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaray taraftarı sosyal medyada sarı-kırmızılı yönetimin yanında yer alarak "Transfer bu fiyatlara bitecekse Fenerbahçe alsın hayrını görsün" yorumlarında bulundu. Galatasaray'ın masadan kalkmasını isteyen taraftarlar, Terim'in "Bir oyuncunun gelmesi adına çok takım talipse Galatasaray seçenek olmaz, Galatasaray tek seçenek değilse oyuncuya ısrarımız da olmaz" açıklamasını da hatırlattı.

Süper Lig'de zirve mücadelesine devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ederken şok bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in isim vererek açıkça istediği İrfan Can Kahveci için sarı-kırmızılı ekip pazarlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

ALİ KOÇ RANDEVU TALEP ETTİ

Orta sahayı Mesut Özil ile güçlendiren, kanat bölgesi içinde Osayi hamlesini yapan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'den randevu talep etti. Başakşehir kanadının da bu randevuyu kabul ettiği ve taraflar arasında bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi.

AMA FİYAT ARTIRMAK

Fenerbahçe'nin bu girişiminde asıl amacın Galatasaray'ın işini zorlaştırarak fiyat artırmak olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertli tarafın İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e, "Şimdi satmayın sezon sonu 10 milyon euro + Deniz Türüç karşılığında alalım" teklifini sunacağı belirtilirken, Başakşehir cephesinin teklife ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili konuşan Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, "Fenerbahçe, cuma günü İrfan Can ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

"ALIN HAYRINI GÖRÜN"

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray adeta karıştı. Ezeli rakipler bir transfer için daha karşı karşıya gelirken, İrfan Can Kahveci sosyal medyanın gündemine oturdu. Günlerdir yıldız futbolcunun transferini bekleyen Galatasaraylı taraftarlar ise Fenerbahçe'nin devreye girmesi sonrası sürpriz bir tutum takındı.

Yönetimin yanında yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar "İrfan Can'ı Fener istiyorsa hemen masadan kalkın. Bu fiyatlara transfer yapılmaz. Fener, İrfan Can'ın hayrını görsün" ifadesini kullandı.

Taraftarlar ayrıca Fatih Terim'in Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası yaptığı, "Bir oyuncunun gelmesi adına çok takım talipse Galatasaray seçenek olmaz, Galatasaray tek seçenek değilse oyuncuya ısrarımız da olmaz" açıklamasını da hatırlattı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Öte yandan Galatasaray cephesinde gözler perşembe gününe çevrildi. İki kulübün başkanı Mustafa Cengiz ve Göksel Gümüşdağ bu hafta son kez bir araya gelecek ve transferdeki düğüm çözülecek.

FİNAL SONRASI TRANSFER

Çarşamba günü Trabzonspor'la Süper Kupa maçına çıkacak olan Başakşehir, İrfan Can'ın olumsuz etkilenmemesi adına kritik karşılaşmaya kadar Galatasaray'la yeni bir görüşme yapmama kararı aldı.





Mustafa Cengiz perşembe günü Gümüşdağ ile Fatih Terim Stadı'nda ofisinde masaya oturacak. Bu görüşmede transferin kaderi olumlu ya da olumsuz belli olacak.