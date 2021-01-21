SON DAKİKA: Galatasaray İrfan Can Kahveci transferinde sona yakın! Başkanlardan Başakşehir'de kritik zirve

Cimbom geçen sezon şampiyonlukta önemli payı bulunan ve Devler Ligi'nde de Leipzig'e karşı yaptığı hat-trick'le dikkat çeken İrfan Can için ocak ayı için sunduğu teklifi 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Bir sonraki transferinden de Başakşehir'e ciddi bir pay teklif edildi.