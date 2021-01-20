Aslan İrfan Can Kahveci için bastırıyor. Yönetim, Başakşehir'le pazarlıklarını sürdürürken, milli futbolcunun babasından flaş açıklamalar geldi.

FENERLİYDİ AMA G.SARAYLI OLDU

Hacı Bektaş Kahveci, "Oğlum koyu bir Galatasaraylı ve artık Galatasaray'da futbol oynamak istiyor. İrfan küçükken Fenerbahçe'yi tutuyordu. Ancak futbola meraklı dayısı, onu Galatasaraylı yaptı" ifadesini kullandı.

CENGİZ YENİ BİR TEKLİF YAPACAK



Öte yandan Mustafa Cengiz'in bu hafta Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Galatasaray, İrfan için teklifini 7 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 olarak güncelleyecek.