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    • Spor
    • 20.01.2021 Gazete
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    ’nin babasından çok flaş açıklamalar geldi

    Aslan için bastırıyor. Yönetim, ’le pazarlıklarını sürdürürken, milli futbolcunun babasından flaş açıklamalar geldi.

    Oğlum Galasaray'da oynamak istiyor

    Aslan için bastırıyor. Yönetim, 'le pazarlıklarını sürdürürken, milli futbolcunun babasından flaş açıklamalar geldi.

    FENERLİYDİ AMA G.SARAYLI OLDU
    Hacı Bektaş Kahveci, "Oğlum koyu bir lı ve artık Galatasaray'da futbol oynamak istiyor. İrfan küçükken 'yi tutuyordu. Ancak futbola meraklı dayısı, onu Galatasaraylı yaptı" ifadesini kullandı.

    CENGİZ YENİ BİR TEKLİF YAPACAK


    Öte yandan 'in bu hafta Başakşehir Başkanı ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Galatasaray, İrfan için teklifini 7 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 olarak güncelleyecek.

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    Haberler Spor İrfan Can Kahveci’nin babasından çok flaş açıklamalar geldi